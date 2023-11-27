قوات الاحتلال تقتحم بلدة «يعبد» في جنين بالضفة الغربية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة «يعبد» غربي جنين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حملة الاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل.

واعتقل جنود الاحتلال 6 فلسطينيين، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وداهمت محلات تجارية ومنازل في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات في البلدة أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت، والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا يدعى محمد علي عساكره بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه في قرية العساكرة شرق المدينة، كما داهمت القوات، منزل فلسطيني آخر يدعى خالد طافش في بلدة زعترة شرق بيت لحم، واستولت على مركبته.

وفي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقل قوات الاحتلال، فجرا، 5 فلسطينيين، عقب اقتحام عددا من المركبات العسكرية عدة أحياء من المدينة ومخيمي عسكر وبلاطة شرقا، وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف في أحد الشوارع في بلاطة.