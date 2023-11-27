«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل عدوانه على الضفة الغربية.. اعتقالات وتدمير منازل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حملة الاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل.

واعتقل جنود الاحتلال 6 فلسطينيين، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وداهمت محلات تجارية ومنازل في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات في البلدة أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت، والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

تخريب في شوارع بلدة جبع جنوب جنين

وشرعت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية تخريب لشوارع في البلدة، وتهديد الفلسطينيين بتدمير البنية التحتية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا يدعى محمد علي عساكره بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه في قرية العساكرة شرق المدينة، كما داهمت القوات، منزل فلسطيني آخر يدعى خالد طافش في بلدة زعترة شرق بيت لحم، واستولت على مركبته.

وفي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقل قوات الاحتلال، فجرا، 5 فلسطينيين، عقب اقتحام عددا من المركبات العسكرية عدة أحياء من المدينة ومخيمي عسكر وبلاطة شرقا، وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف في أحد الشوارع في بلاطة.

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا يدعى محمد الفروخ بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة بيتونيا غرب رام الله، كما اقتحم الجنود، مخيم الجلزون واحتجزت شابا آخر، لم تعرف هويته بعد.

وحطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محتويات أحد المحال التجارية في المخيم، كما اقتحم الجنود قرية كفر نعمة غرب رام الله، ودير دبوان شرق رام الله، وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا يدعى رامي الطيطي، بعد مداهمة منزله، وألحقت أضرار مادية في المنزل.