صرف معاشات ديسمبر خلال أيام.. تعرف على قيمتها بعد احتساب الزيادة

تبدأ البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري في صرف معاشات شهر ديسمبر المقبل، لنحو 11 مليون مواطن، بعد 3 أيام من الآن.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن احتساب قيمة المعاش بعد احتساب الزيادة الخاصة بشهر ديسمبر المقبل، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف شهر سبتمبر الماضي 2023، ووصلت قيمتها إلى 600 جنيه بدلا من 300.

قيمة المعاش بعد احتساب الزيادة الخاصة بشهر ديسمبر

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، أنه يمكن لأي صاحب معاش أو مستحق له، معرفة قيمة المعاش بعد احتساب الزيادة الخاصة بشهر ديسمبر 2023، كالتالي:

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 1500 جنيه، أصبح يتقاضى 1800.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 1700 جنيه، أصبح يتقاضى 2000.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 2000 جنيه، أصبح يتقاضى 2300.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 2300 جنيه، أصبح يتقاضى 2600.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 2600 جنيه، أصبح يتقاضى 2900.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 2900 جنيه، أصبح يتقاضى 3200 جنيه.

- صاحب المعاش الذى كان يتقاضى 3200 جنيه، أصبح يتقاضى 3500 جنيه.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 3500 جنيه، أصبح يتقاضى 3800 جنيه.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 3800 جنيه، أصبح يتقاضى 4100 جنيه.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 4100 جنيه، أصبح يتقاضى 4400 جنيه.

- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 4400 جنيه، أصبح يتقاضى 4700 جنيه.

إمكانية تحويل المعاشات للحسابات الجارية بالبنوك

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن لصاحب معاش، أن يحول معاشه على أي حساب جارٍ، عن طريق خطاب موجه إلى الهيئة من أي فرع للبنوك العاملة في مصر، بشرط تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات، كما يمكن تحويل الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.