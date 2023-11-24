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لمناقشة زيادة المعاشات.. «المحامين» تعقد جمعية عمومية 20 ديسمبر المقبل

كتب:

إسراء سليمان
01:27 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
نقابة المحامين

نقابة المحامين

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، وقرر التالي:

«المحامين» تعقد جمعية عمومية 20 ديسمبر لزيادة المعاشات

أولاً: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لمناقشة زيادة المعاشات، يوم 20 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبد اللطيف نقيب المحلة، من منصبه.

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.