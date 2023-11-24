لمناقشة زيادة المعاشات.. «المحامين» تعقد جمعية عمومية 20 ديسمبر المقبل

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، وقرر التالي:

«المحامين» تعقد جمعية عمومية 20 ديسمبر لزيادة المعاشات

أولاً: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لمناقشة زيادة المعاشات، يوم 20 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبد اللطيف نقيب المحلة، من منصبه.

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل.