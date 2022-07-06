«لو صاحب معاش».. اعرف طريقة تحويل جهة الصرف والمستندات المطلوبة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صاحب المعاش أو المستحق للمعاش، يمكنه تحويل معاشه على أي حساب جارٍ، عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، مشيرا إلى أنه يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات.

يمكن لصاحب المعاش تحويل جهة الصرف

ولفت عوض، فى تقرير صادر عن الهيئة، إلى أنه يمكن لصاحب المعاش تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك من خلال التوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الموبايل، من خلال طلب فتح محفظة إلكترونية من الفرع، لتحويل المعاش عليها، وتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.

خطوات تغيير جهة صرف المعاش

من جانبها، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة الصرف المعاش على أي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، وفقا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش كالتالي:

​-مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضي معاشات»، وإذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد يتم إبلاغ الهيئة القومية للتأمينات وبخطاب من البريد شامل رقم الحساب كمستند للتحويل.​

- بنوك القرى، إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاة هيئة التأمينات بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- يمكن تحويل صرف المعاش على بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير»، فإذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها «كارت ميزة» يتم إبلاغ التأمينات بصورة كارت ميزة.

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

- المحافظ الإلكترونية .

وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه تم توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لاستلام كارت ميزة المجاني، بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.