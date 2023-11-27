«المحامين» توافق على إعداد مدونة السلوك المهني وعرضها في الجمعية العمومية

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، نتائج اجتماعه الذي عقد أمس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال.

وقرر مجلس نقابة المحامين، التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس نقابة المحامين لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثاً: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20-12-2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023.

وكان قد عقد مجلس النقابة اجتماعا الخميس الماضي، ووافق على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

كما وافق المجلس على إنشاء جروب على «واتساب» لإحاطة جميع أعضاء مجلس نقابة المحامين بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.