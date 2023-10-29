الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من نقابة المحامين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة.

نقابة المحامين من أعرق النقابات حضورًا في المواقف السياسية

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن نقابة المحامين من أعرق وأكثر النقابات حضورًا في المواقف السياسية في كل العصور، إذ أن لهم تاريخ في الكفاح والدعم من عشرات السنين، وتضم 36 نقابة فرعية، مثمنا مشاركتهم السياسية في جميع الأحداث، مشيرًا إلى دور النقابة المهم في توعية المواطنين بممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية بالانتخابات.

ولفت رئيس الحملة الانتخابية إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق العديد من الإنجازات خلال التسع سنوات الماضية على جميع المستويات وخصوصا في تحقيق العدالة، منها رقمنة خدمات العدالة والأمان وتشغيل منظومة فرض وإنفاذ القانون وتمكين المرأة في النيابة والقضاء، وتراجع معدلات الجريمة وزيادة عدد المحاكم.

وفي السياق ذاته، قال وفد النقابة إنه بجانب اهتماماتهم المهنية والثقافية إلا أنهم يرون أنه لا بد أن يكون لهم دور وطني، مؤكدين دعمهم للمرشح الرئاسي لما حققه من تنمية حقيقية يراها الجميع، وأنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة إلا أنهم يدركون أن مراحل بناء دولة تحتاج الوقت، والجهد، والمال والتحمل.

القيادة السياسية حرصت على إعادة الأمن والاستقرار

وأشار الوفد إلى أن القيادة السياسية حرصت على إعادة الأمن والاستقرار، وأن المرشح الرئاسي يحرص دائما على تنمية الدولة وبنيتها التحتية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.