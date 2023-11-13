نقابة المحامين تعقد دورة تدريبية للأعضاء في قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت اللجنة التثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، عن عقد دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية، الخميس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأكدت اللجنة أن الدورة سيحاضر فيها الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، ويحصل المشارك فيها على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين.

دورة مجانية في نقابة المحامين

وحول طريقة الاشتراك في الدورة أكدت نقابة المحامين، أنه على الراغبين في حضور الدورة المبادرة في الحجز لدى سكرتارية أمين الصندوق، والاستعلام عبر الوتساب فقط من خلال الرقم 01090709995.

وذكرت النقابة أن الدورة تعقد تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وبتنسيق من خالد السني وشريف منطاوي، والدكتور أحمد اللويزي، المحامون.

وكان عبد الحليم علام نقيب المحامين، أعلن أنه سيتم تطوير معهد المحاماة، بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل، وسوف يتم من خلاله إعداد المحامي بشكل عملي يؤهله لسوق العمل، لافتًا إلى أن شباب المحامين هم مستقبل المحاماة ومستقبل العمل النقابي في نقابة المحامين، فيجب الاهتمام بهم وتأهيلهم بالشكل المناسب.