الصين ترد على منظمة الصحة العالمية بعد مخاوف من فيروس جديد

قالت الصين إنها لم تكتشف أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة لها أي علاقة بتزايد الإصابات المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد، والتي كانت قد أعلنتها الصحة العالمية في وقت سابق من أمس الخميس، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية، فلم يتم اكتشاف مسببات أمراض عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية شمال الصين وفي مقاطعات بكين ولياونينج الشمالية الشرقية.

منظمة الصحة العالمية تعبر عن قلقها

وكانت منظمة الصحة العالمية تقدمت بطلب رسمي إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن زيادة أمراض الجهاز التنفسي ومجموعات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها لدى الأطفال، وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن ازدياد الحالات، ودعت السكان إلى أخذ إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار المرض.

الصحة العالمية: أرسلت طلبًا رسميًا إلى الصين

ونشرت المنظمة عبر منصة «إكس» وقالت: «أرسلت طلبًا رسميًا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشي التهابات رئوية بين الأطفال»، وجاء ذلك بعد أن سجلت شمال الصين ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الأطفال المصابين بأمراض تنفسية والتهابات رئوية.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وأوضحت منظمة الصحة العالمية بعض التدابير والإجراءات الاحترازية وطلبت من السكان الاهتمام بها وهي: «التطعيم، والابتعاد عن الأشخاص المرضى، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص وتلقي الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع كمامات عند الاقتضاء، وضمان التهوية الجيدة، وغسل اليدين بانتظام».