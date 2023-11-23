عاجل.. تفشي فيروس تنفسي غامض بين الأطفال في الصين

أصدر نظام مراقبة تفشي الأمراض البشرية والحيوانية في جميع أنحاء العالم ProMed، إخطارًا يتضمن تفاصيل انتشار وباء «التهاب رئوي غامض» لدى الأطفال في الصين.

وأفادت تقارير بأنّ المستشفيات في الصينية تكتظ بالأطفال المرضى، مع تصاعد تفشي الالتهاب الرئوي في المدن بجميع أنحاء البلاد، بحسب ما أفات به صحيفة «تليجراف» البريطانية، مشيرة إلى أنّ المستشفيات في العاصمة بكين ولياونينج تكافح وسط تدفق الأطفال المصابين بـ الالتهاب الرئوي.

وقال مواطن من بكين، إنّه يتم إدخال الكثير والكثير إلى المستشفى.. إنّهم لا يسعلون وليس لديهم أعراض.. إنّهم يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى)».

وأشارت «تليجراف» إلى أنّ هذه التقارير تشير إلى تفشي مرض تنفسي غامض على نطاقٍ واسع، موضحة أنّه ليس من الواضح على الإطلاق متى بدأ هذا التفشي؛ لأنّه من غير المعتاد أن يتأثر هذا العدد الكبير من الأطفال بهذه السرعة.