مروان عطية يحقق حلم ابن شقيقه.. رسالة وصورة بطلها محمد صلاح

قَلب محمد صلاح الموازين في مصر، خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كان نجوم العالم في كرة القدم، هم النماذج التي يحتذي بها الأطفال والمراهقين، أصبح قائد منتخب مصر هو القدوة الأول لمعظم الشباب، وأصبح الالتقاء به حلما لهم.

كيف حقق مروان عطية حلم ابن شقيقه بمقابلة محمد صلاح؟

«شكرا يا عمي الغالي»، بهذه الكلمات وجه يوسف شريف، نجل شقيق مروان عطية، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إلى عمه، بعد تحقيق حلمه في مقابلة محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية مع ابن شقيق مروان عطية

كشف ابن شقيق مروان عطية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، تواجده في فندق إقامة منتخب مصر خلال المعسكر الأخير، من أجل التقاط صورة تذكارية مع محمد صلاح، مستغلا تواجد عمه في قائمة الفراعنة، التي واجهت كلا من جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان مروان عطية ضمن كتيبة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، التي تخوض تصفيات كأس العالم، بعد تألقه رفقة الأهلي منذ انضمامه إليه، حيث تمكن من تثبيت أقدامه ليصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على كلا من جيبوتي بستة أهداف، قبل الفوز على سيراليون على أرضها بهدفين نظيفين.