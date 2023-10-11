عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة مروان عطية مع كولر

باتت فرص عودة مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتشكيل المارد الأحمر الأساسي، كبيرة خلال مباراة سيمبا التنزاني، المقررة إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي بعد غيابه عن تشكيل الفريق في المباريات الماضية، وإنهاء أزمته مع مارسيل كولر، الغاضب بسبب تراجع مستوى اللاعب منذ بداية الموسم.

مروان عطية يقترب من العودة

وازدادت فرص عودة مروان عطية لتشكيل الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني في ظل إصابة إمام عاشور خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري بكدمة في الساق، وغموض موقفه حتى الآن من اللحاق بالمباراة.

وتحسم الأيام المقبلة، مصير إمام عاشور من المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني، إذ كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب حاجته لفترة راحة تتراوح بين 7 أيام إلى 10، قبل العودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

مروان عطية الأقرب لتعويض إمام عاشور

وفي حالة عدم لحاق إمام عاشور سيكون الأقرب مشاركة مروان عطية.

ويظهر في الصورة أيضا للمشاركة وخلافة إمام عاشور في تشكيل الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني، الثنائي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، إذ شارك الثنائي في مباريات الأهلي الماضية في وسط الملعب، تحت قيادة المدرب السويسري.