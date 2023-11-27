انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام بمناقشة تحديات العمل الصحفي

انطلقت منذ قليل، فعَّاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام، التي تعقد على مدار يومي 26-27 نوفمبر الجاري، في القاهرة، تحت عنوان «عالم بلا إعلام»، بحضور أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وسوف يُجرى الإعلان عنهم من قبل إدارة المنتدى في وقتٍ لاحق.

تحديات العمل الصحفي

وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومين، وخلال ما يقرب من 84 فعَّالية، التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تشتبك مع عدة قضايا مهمة، إضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية، وتنظيم عدد من العروض الابتكارية لنقل أهم التجارب الإعلامية الدولية في مجال تطوير المحتوى والتدريب ونماذج الأعمال.

ويستكمل المنتدى في النسخة الجديدة، فعَّاليات «جدار الاستحقاق»، والذي سيشهد تكريم مجموعة من القيادات الصحفية المصرية والعربية، إضافة إلى إطلاق فعَّاليات تشاركية جديدة ومبتكرة.

وتأتي النسخة الثانية من «منتدى مصر للإعلام» هذا العام، بعد نجاح نسخته الأولى التي أُقيمت العام الماضي 2022 تحت عنوان «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»، بحضور نخبة من أهم خبراء الصحافة والإعلام إقليميًا ودوليًا.

موضوعات النسخة الأولى

ويذكر أن المنتدى ناقش خلال نسخته الأولى عدة موضوعات مهمة من بينها ملامح الجمهور الجديد واستخداماته وتفضيلاته، وألقى الضوء على «الجمهور المتمرّد» وتفضيلاته وطرق وصول رسائل المحتوى بفاعلية.

كما قدم ورش عمل حول «الإنتاج الرقمي» و«استراتيجيات مخاطبة الجمهور الجديد» و«صحافة التيك توك» و«مهارات الغد» و«أدوات التحقق من الأخبار الزائفة في عصر التزييف العميق» و«الانحياز في الإعلام الدولي خلال الحرب الروسية الأوكرانية».

شهدت النسخة الأولى تنظيم «جدار الاستحقاق» لأول مرة، الذي أُقيم عرفانًا بفضل أساتذة الصحافة المصرية وأصالة مهنة الإعلام في مصر، وجرى خلال العام الماضي تسليم جوائز مسابقة «الإبداع الصحفي للشباب» التي أطلقها المنتدى لطلاب الجامعات وحديثي التخرج.

وشملت قائمة المتحدثين والمدربين خلال الجلسات وورش العمل 150 خبيرًا من قادة غرف الأخبار ورؤساء التحرير بالقنوات التليفزيونية والصحف والمنصات الرقمية حول العالم.

ومنتدى مصر للإعلام، جرى تدشينه في القاهرة عام 2022 كمنتدى سنوي ومنصة دولية مستقلة للتنمية والتطوير الإعلامي، ينطلق ويعقد بالقاهرة لدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة. المنتدى من تنظيم شركة «30N» الرائدة في مجال الإعلام والاتصال الاستراتيجي.