وزير العمل يتفقد مجمعين صناعيين يضمان 182 منشأة في بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الاثنين بمكتبه، حسن شحاتة وزير العمل، بحضور أحمد نظمي مدير مديرية العمل بمحافظة بني سويف، وناقشا ملفات وموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين «أجهزة المحافظة»، ومديرية العمل، التي تتابع أداء 182 مصنعًا داخل مجمعين صناعيين، يعمل فيها ما يقرب من 500 ألف عامل.

جولة ميدانية لمدة يومٍ واحد

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، إنّ هذا اللقاء، يأتي قبيل جولة ميدانية لمدة يومٍ واحد، يجريها وزير العمل، لتفقد مواقع العمل والإنتاج داخل بني سويف، ويشهد خلال الجولة، معرض مُنتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لها، وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بالتعاون مع «شركاء دوليين».

كما يلتقي الوزير، طرفي الإنتاج داخل مواقع عمل، بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية رائدة في مجال صناعة الخميرة، ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض، التابع لمجموعة شركات عرفة، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتأكيد دعم الدولة للاستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح أطراف العمل.

ويُسلم الوزير خلال جولته، عقود عمل لذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

خِتام فعاليات مُبادرة «سلامتك تهمنا»

ويَختتم جولته بحضور خِتام فعاليات مُبادرة «سلامتك تهمنا»، التي ستنعقد بمقر جامعة النهضة، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة.

ويضم الوفد الوزاري المُشارك في جولة بني سويف مع وزير العمل، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة، وإسلام عبدالمالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وشيماء محمود، وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير.