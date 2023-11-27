«الزراعة»: إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطي القومي

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

الحفاظ على سمعة مصر التصديرية

وأشاد الوزير بالحجر الزراعي المصري، والدور الذي يقوم به والإنجازات المهمة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية المصرية، والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلاً عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات الهامة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.

وأكد أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، والعمل على تنميتها، فضلاً عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.

سرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي

وجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين وضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية، والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق امام الرأي العام المحلي والأجنبي.

فتح أسواق جديدة

وأكد الوزير العمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية في الخارج، للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال، وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطى القومي بالنقد الأجنبي.

أشار الوزير إلى أن صادرتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية، وفي نهاية الاجتماع استمع القصير الى أراء ومقترحات العاملين بالحجر من أجل تطوير آيات العمل بالإدارة.