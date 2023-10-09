«الزراعة»: زيادة الصادرات الزراعية لـ7 ملايين طن خلال العام الحالي

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في إنتاج 30 صنفاً لـ10 محاصيل خضر رئيسية وهي الطماطم والفاصوليا والفلفل والبطاطس والباذنجان والبازلاء وغيرها من المحاصيل الأخرى.

وأكدت الوزارة أنه جرى تنفيذ 8000 حقل إرشادي لمحاصيل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والشعير، كذلك استكمال مبادرة 100 الف فدان صوبة زراعية لتعظيم الاستفادة من الأراضي وترشيد استخدام مياه الري وتقليل فترات الفجوان والتكيف مع التغيرات المناخية.

الانتهاء من بناء محطة كوم امبو لانتاج شتلات القصب

أشار التقرير إلى الانتهاء من بناء محطة كوم امبو لانتاج شتلات القصب على مساحة 26 فدان بتكلفة اجمالية بلغت 360 مليون جنيه وذلك لأنتاج 15 مليون شتلة في الموسم، كذلك الانتهاء من محطة وادي الصعايدة على مساحة إجمالية بلت 80 فدانا بتكلفة إجمالية قدرها 1.8 مليار جنيه على أن تنتج سنويا 80 مليون شتلة قصب في الموسم الواحد.

أكد تقرير وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية حققت زيادة تنافسية غير مسبوقة رغم الظروف العالمية وذلك بزيادة الصادرات من 4 ملايين طن عام 2014 إلى 7 مليون طن عام 2023 الحالي، إذ تربعت مصر في المرتبة الأولى في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة ومراكز متقدمة في المحاصيل الأخرى.

أوضح التقرير إلى تقديم دعائم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية من خلال فتح 85 سوقاً جديداً خلال الـ9 سنوات الأخيرة وتطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً، مع تطوير منظومة مكافحة العفن البني في البطاطس وتصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، كذلك جرى حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد الجديدة لعدد 9 محاصيل زراعية.

وعن المشروع القومي لتحسين السلالات أوضح القرير أنه جرى استيراد 80 ألف عجلة عشار، وإنشاء 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي بها 95 طلوقة تنتج أكثر من 3 ملايين قصبية سنويا.