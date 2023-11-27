وزير الخارجية الإسباني: قتل آلاف الفلسطينيين في غزة أمر غير مقبول  

قال خوسيه مانويل ألباريز، وزير الخارجية الإسباني، إن قتل آلاف الفلسطينيين في غزة أمر غير مقبول، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد «ألباريز»، أنه يجب وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، ونحتاج إلى حل الدولتين لنشر السلام بالمنطقة.

مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا

في السياق ذاته، قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا بشأن التهدئة في قطاع غزة، ويجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف «أبوسعيد»، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة لم تمارس ضغطا فعليا على إسرائيل، لوقف جرائمها بقطاع غزة.