مآثر المرصفي: «القاهرة الإخبارية» استوفت معايير التغطية الناجحة في غزة

أبدت الإعلامية مآثر المرصفي، رئيس قطاع الراديو في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فخرها بالمكانة التي وصلت لها قناة القاهرة الإخبارية، خاصة مع التغطية الأخيرة التي قدمتها خلال الأحداث على غزة، قائلة: «أفخر بالمكانة التي وصلت لها قناة القاهرة الإخبارية».

القاهرة الإخبارية نقلت الأحداث بموضوعية

وتابعت «المرصفي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أعلم جيدًا معنى المهنية والاحترافية والموضوعية، وأراها تتحقق بشكل واضح وصريح في القناة، والمعيار الأبرز لنجاحها هو أنّ الأخبار التي تنقل عنها ليس خاصة بمصر فقط، فالقنوات الدولية لا تنقل عنها الأخبار المحلية فقط، ولكنها تنقل عنها كل ما يتعلق بالأوضاع في غزة وهو معيار نجاح مهم للغاية، فعندما يكون هناك أي حدث في العالم، القنوات العالمية تنقل عن المحلية، لأن ما حدث أنّ القنوات العالمية كانت تنقل ما يحدث في غزة وفق القاهرة الإخبارية».

«المرصفي»: القناة استوفت جميع معايير التغطية الناجحة

وأشارت «المرصفي» إلى أنّ «القاهرة» الإخبارية، استوفت جميع معايير التغطية الإخبارية الناجحة، بداية من دقة الأخبار إلى أسلوب التحرير إلى تقديم المذيعين بشكل احترافي: «على الجانب الشخصي، أنا عملت سابقًا مذيعة أخبار، ومن منطلق تلك الخبرة السابقة، أستطيع أن أقول إنّ القاهرة الإخبارية تتوخى الاحترافية والموضوعية والحيادية إلى أقصى الدرجات الممكنة، وهو ما يجعلني سعيدة كمصرية وإعلامية».