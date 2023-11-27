رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: واشنطن لم تضغط فعليا لوقف جرائم إسرائيل في غزة

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا بشأن التهدئة في قطاع غزة، ويجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف «أبوسعيد»، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة لم تمارس ضغطا فعليا على إسرائيل لوقف جرائمها بقطاع غزة.

وقد قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إنّ هناك مساحة كبيرة لإدانة ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن حجم الأحداث في غزة غير مقبول ولا يمكن لأحد أن يقبل هذه الأنواع من الجرائم.

وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أننا نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، كما نعمل على تنفيذ آليات لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة.