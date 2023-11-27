تحرير 81  محضرا تموينيا في حملة مكبرة بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأحد، إنه جرى تحرير 81 محضرا تموينيا في مراكز سوهاج.

شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات

وأضاف وكيل «تموين سوهاج»، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهيبرات، والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 81 محضرا تموينيا خلال اليوم الاثنين.

وجاء تنفيذ الحملة التموينية، تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات الوزارة، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، ورصد الشكاوى من قبل الأهالي.

تحرير المحضر اللازم

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها خلال اليوم الاثنين، ما بين سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.