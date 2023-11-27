مستشار الرئيس للشؤون الصحية: منظومة التأمين الشامل أصبحت ضرورة ملحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الكشف المبكر عن بعض الأمراض مثل الأورام، تعني الشفاء التام في حالات كثيرة، واستجابة كبيرة للعلاج في حالات أخرى، والحد من قدرة المرض على إصابة المريض بالمضاعفات.

مستشفيات جامعة شمس بها 4500 سرير

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنه عندما نكتشف المبكر تكون التكلفة الصحية والمالية أقل بكثير ما لو جرى اكتشافها في مراحل متأخرة، مؤكدا أن مستشفيات جامعة شمس بها 4500 سرير، وبها كل التخصصات الطبية وفروعها، لتقديم كل الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والحديثة والمتقدمة جدا.

أكبر مبادرة صحية أطلقتها الدولة هي 100 مليون صحة

وأشاد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في الوقت ذاته بالمدينة الطبية في معهد ناصر بشبرا، وهو مستشفى ضخم جدا به إمكانيات كبيرة جدا، إذ يمكن تقديم خدمات طبية من المرحلة الثالثة وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي، موضحا أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل كان رغبة ملحة، مشددًا على أنها مستقبل تقديم الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنّ التأمين الصحي الشامل أصبح مُلحا، لأن الرعاية الصحية أصبحت مكلفة، شارحا أن منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت بخريطة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كل أنحاء الجمهورية.