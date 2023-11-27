محاضرة في «ثقافة السويس» عن الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي

نظم فرع ثقافة السويس محاضرة في مدرسة التمريض، عن السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، حاضر فيها الدكتور سادات غريب وعزت المدبولي.

صيانة الأجهزة

وأقامت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بقصر ثقافة السويس، محاضرة بعنوان الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وكيفية صيانة الأجهزة الكهربائية، حاضر فيها عزت المدبولي، وسادات غريب بمدرسة التمريض للبنين.

التعريف بالسلامة والصحة المهنية

وتناولت المحاضرة التعريف بالسلامة والصحة المهنية، وأهميتها وضرورة تطبيقها، وإدارة الطوارئ والكوارث، والمخاطر الناجمة عن الأعمال التى تتم مزاولتها وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض أو الحوادث وكيفية مواجهتها، وكذلك الحرائق وأنواعها وطفايات الحريق الخاصة بكل نوع، طرق إخلاء المبنى في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى تأمين بيئة العمل بماء يتناسب مع طبيعته .

نشر الوعي وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وقال الدكتور سادات غريب لـ«الوطن»، إن المحاضرة تهدف إلى زيادة نشر الوعي لدى كل أفراد المنظومة التعليمية، وتوفير وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتحذير من المخاطر والكوارث المحتملة وإعداد خطط لمواجتها، والتي من شأنها تحقيق حياة خالية من المخاطر.