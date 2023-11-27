«الصحة» تحدد أعراضا مهمة إذا ظهرت على الشخص يجب التوجه إلى الطبيب فورا

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض المهمة التي إذا ظهرت على الشخص لابد من الذهاب إلى المستشفى فورًا.

وأوضحت «الصحة»، في تقرير توعوي لها عبر مناصتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاكتشاف المكبر للمرض يساهم في رفع معدلات الشفاء بنسب عالية تصل إلى 90%.

أعراض مهمة لا تتجاهلها واذهب إلى الطبيب فورًا

وجاءت الأعراض كما حددتها وزارة الصحة والسكان كالتالي:

- الغثيان - القئ - فقدان الشهية - حكة الجلد - الإرهاق الشديد

حملة 100 يوم صحة.. الخدمات تقدم للمواطن مجانا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأعراض تشير إلى الأعراض المتأخرة لمرض الكلى والذي يستوجب الذهاب إلى الطبيب فورا، لافتة إلى أن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض الكلى.

وتطرقت وزارة الصحة والسكان إلى حملة «100 يوم صحة»، والتي توفر كافة الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بشكلٍ مجاني دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، مشيرًا إلى توافر الحملة وخدماتها في كافة الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.