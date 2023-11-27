محافظ الغربية يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية في سمنود «صور»

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة وأجهزة الدولة كافة تؤدي دورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها محافظ الغربية اليوم، لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة سمنود، للاطمئنان على جاهزيتها، ومتابعة رفع كفاءة المقار التي جرى اختيارها لإجراء الانتخابات، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

الانتهاء من الأعمال كافة بنادي سمنود

وبدأت الجولة بتفقد اللجنة الانتخابية بنادي سمنود الرياضي، موجها بالانتهاء من أعمال الصيانة كافة باللجنة، وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية في مركز شباب سمنود، موجها بتوفير سبل الراحة كافة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي، من خلال إنهاء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.

وأشار «رحمي» إلى ضرورة أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي، لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا عن توفير وسائل الراحة كافة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

المحافظ يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وحث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.