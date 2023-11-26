«أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية» ندوة بـ«حماة الوطن» في سوهاج

نظمت أمانة محافظة سوهاج التابعة لحزب حماة الوطن ندوة تحت عنوان «أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية»، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور مختار همام، أمين عام محافظة سوهاج، والمحاسب كمال شلبي، أمين التنظيم.

أكد العمدة صلاح العجاجي، أمين أمانة الفلاحين، أهمية التوعية السياسية والثقافية للمواطن المصري، ودوره وواجبه الوطني في المشاركة الفعالة والكثيفة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وجاء ذلك لدعم جهود الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة

وأشار عمرو حسين، أمين أمانة التدريب والتثقيف، إلى أن حزب حماة الوطن قام بانجازات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، وهو ما شهدته المواطنون في سوهاج وزاد من شعبية الحزب في الشارع، كما أكد أن مصر تمتلك تاريخًا كبيرًا، حيث كانت أول دولة دستورية في الشرق الأوسط وأول من أجرى انتخابات نيابية في المنطقة منذ 100 عام، مما يعطيها السبق على جميع دول المنطقة.

وأضاف أن حزب حماة الوطن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بهدف استكمال مسيرة البناء والعبور نحو جمهورية جديدة تكون بلدًا عظيمًا ومتطورًا يضاهي دول أوروبا.

شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من الأعضاء والمناصرين

وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من الأعضاء والمناصرين، وتأتي ضمن الحملة الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتنفذ وفقًا للسياسة العامة للحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي واللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام