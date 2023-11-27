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قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المصريين في الخارج

كتب:

أميرة فكري
12:12 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قبول أوراق الطلاب المصريين في السعودية للتقدم إلى امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي 2023/ 2024 بصفة استثنائية لمن لم ينتهوا من تقديم الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد، حرصا على مستقبلهم، لحين استكمال إجراءات معادلة مناهج الشهادات السابق حصولهم عليها بمثيلاتها في مصر.

كانت الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت تعليمات بشأن امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، بالتزامن مع تقديم مستندات التقدم الخاصة بالطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي 2023/ 2024، واستحداث شهادات لبعض الطلاب المصريين في السعودية الراغبين في التقدم لها.

 

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