وزير التعليم: يجب الاستثمار في الطفولة المبكرة لأنها أعلى معدلات نمو الذكاء

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن لكل فرد سنوات ذهبية، كما أن السنوات الذهبية لكل فرد هي الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمار في الطفولة المبكرة، نظرًا لأن معدل نمو الذكاء فيها يكون أعلى معدل في حياة الفرد.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلمته بفعالية المجلس القومي للأمومة والطفولة «حلمنا حقنا» المذاع على قناة «إكسترا لايف»، أن من ضمن اتفاقية حقوق الطفل، الحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق فى النماء، وعدم التمييز، واحترام آراء الأطفال.

وتابع «لما نقول حلمنا حقنا، إحنا كده بنحقق لهم واحدة من اتفاقية حقوق الطفل وهي احترام آراء الأطفال، إحنا كوزارة التربية والتعليم، برنامج إصلاح التعليم كله مبني على الطفولة، أول شيء تحقيق متعة التعلم واحترام الآراء واحترام الطفل».

التسرب من التعليم

وأكمل حجازي «فيما يتعلق بموضوع التسرب من التعليم، إذا كان الحق في التعليم هو حق وإلزام، تخيلوا أن طفلا لا ينال حقه في التعليم، إحنا عندنا 5 آلاف مدرسة تعليم مجتمعي ومدارس صديقه، ولدينا 136 طفل وطفلة في مدارس التعليم المجتمعي كان من الممكن أن يتم حرمانهم من التعليم».

مميزات التعليم المجتمعي

وأوضح أنه من مميزات التعليم المجتمعي أنه يحقق الإسراع التعليمي إلى أن يلتحق الطالب بالتعليم النظامي في المرحلة الإعدادية، مشيرًا إلى أنه يطلق على التعليم المجتمعي «الفرصة الثانية».