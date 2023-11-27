فرصتان في العام للطلاب.. تفاصيل مقترح نظام الثانوية العامة الجديدة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مقترح نظام الثانوية العامة الجديدة، المقرر طرحه في المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية، وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات ليعلم أولياء الأمور بما يحدث في هذا الملف الهام، وعدم مفاجئة الطلاب بأية قرارات قد تسبب لهم ضغوط عصبية عليهم وعلى أسرهم.

مقترح نظام الثانوية العامة الجديد

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مقترح نظام الثانوية العامة الجديد يتيح للطالب فرصتين، فرصة في امتحانات الثانوية العامة وفرصة أخري بامتحانات الدور الثاني حيث يتيح للطالب دخول الامتحان بالدرجة الفعلية، ولكن سيتم وضع آليات لذلك، مع شروط ومعايير يجب أن تتوافر كي يستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلي.

سيكون متاحا للطالب حرية الاختيار

وأشار المصدر، إلى أن مقترح نظام الثانوية العامة الجديد، والذي سيتم طرحه سيكون متاحا للطالب حرية الاختيار وإتاحة مسارات أمامه يختار منها المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته بالإضافة إلى إمكانية تغييره للمسار.

وأوضح أن النظام المقترح لن يتمّ إجبار الطالب فيه على دراسة مسار بعينه أو مواد محددة، ولكن سيكون لكل مسار مجموعة من المواد، تتناسب مع تطلعات، ويتيح له تغيير المسار إذا وجد الطالب أن سلك مسارًا لا يتناسب مع ميوله، وكل ذلك بهدف التخفيف على الطالب وأسرته.

وبالنسبة للتشعيب، قال المصدر، إنه لا إلغاء للتشعيب في الثانوية العامة، والعلمي والأدبي مستمر ولا تغيير في نظام الثانوية العامة الحالي حتى الانتهاء من مشروع الثانوية العامة الجديد.