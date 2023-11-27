مطار العريش يستقبل 7 طائرات مساعدات من 5 دول تمهيدا لنقلها إلى غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في العريش، بوصول 7 طائرات مساعدات إلى مطار العريش، من قطر وتركيا والسعودية وعمان والإمارات، تمهيدا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أصبح مطار العريش الدولي على ساحل شمال سيناء واجهة دول العالم لإنقاذ غزة، إذ يشهد منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم حركة هبوط لا تتوقف على مدار الـ24 ساعة، لطائرات شحن تنقل المساعدات المنوعة للأشقاء على أرض غزة.

المساعدات تهبط بها الطائرات على مدرج مطار العريش ويتسلمها الهلال الأحمر المصري، ويقوم عدد من المتطوعين بتفريغ الحاويات وإعادة نقلها وتجهيزها داخل 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش، ومنها تنقل على شاحنات تتحرك تباعا من العريش إلى معبر رفح في طريقها لقطاع غزة.