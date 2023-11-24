مطار العريش يستقبل 3 طائرات من الأردن والسعودية وعمان تحمل مساعدات إلى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوصول 3 طائرات مساعدات من الأردن والسعودية وعمان إلى مطار العريش، تمهيدا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».