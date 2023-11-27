«التنسيقية» تعقد صالونا نقاشيا حول المحور السياسي لرؤى مرشحي الرئاسة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، صالونا نقاشيا حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

صالون التنسيقية

ويناقش الصالون نجاح السياسية المصرية خلال السنوات الماضية على كل المستويات، والدور المتوازن مع جميع الأطراف، وموقف مصر الداعم والمحوري للقضية الفلسطينية خاصة في الأحداث الأخيرة، وكذلك رؤية مرشحي الرئاسة تجاه مواقف مصر السياسية خلال الفترة الماضية ورؤيتهم المستقبلية لعلاقات مصر الخارجية، وكيفية زيادة التعاون والتواصل مع دول القارة الأفريقية، والتصورات الخاصة لتطوير السياسات الداخلية من حيث وضع الأحزاب والمجال العام الداخلي.

حضور الصالون

ويدير الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الدكتور ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثلة لحملة الدكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.