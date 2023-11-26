رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: العالم يعتمد على مصر في حل القضية الفلسطينية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن احتفال عيد الطفل هذا العام هو يوم خاص لأنه يأتي بالتزامن مع حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على حقه الدستوري وكونه مجلسا مستقلا.

خطاب حقوق الإنسان تشمل كل البشر

وقالت خطاب، خلال احتفالية «حلمنا حقنا.. صوت الطفل» التي نظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة كرسالة داعمة لأطفال غزة، تزامنًا مع الاحتفاء بيوم الطفل العالمي، بمسرح الجلاء، إن هناك 7500 طالب وطالبة تم رفع وعيهم بحقوق الإنسان، ومستعدون للعمل على نشر هذا الوعي في مجتمعهم، نتيجة التعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة.

وثمَّنت جهود الرئيس السيسي في الارتقاء بحقوق الإنسان على العديد من المحاور، وأشارت إلى أن الاستماع لآراء الأطفال سيمكن من اتخاذ قرار أكثر صوابا.

وأشادت بالجهود المصرية المبذولة في تحضير وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأدانت انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكل حقوق الإنسان وازدواجية المعايير في محاكمتها.

ولفتت إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وثمنت حرص الرئيس السيسي على رفض فكرة التهجير القسري لأهالي فلسطين.

وأكدت على الدور الذي تلعبه مصر في الأزمة الحالية التي تعيشها فلسطين، حيث إن كلمة الرئيس السيسي في قمة السلام أدت على أهمية جلب السلام للمنطقة، ووقف القتل والدماء في القطاع.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تشيد بموقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وأشادت بثبات موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، وحل الدولتين ليكون هناك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الأزمة لن تحل إلا بتدخل مصر، والمجتمع الدولي يعول عليها في هذا الملف.

وأضافت أن هناك العديد من التحديات المختلفة تواجهها القارة الأفريقية كاملة، ولفتت لأهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني ومبادئ اتفاقية جينف لحماية المدنيين أثناء الحروب.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على إرساء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان، وأن ما حصلت عليه المرأة المصرية خلال السنوات الماضية هو نتاج تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وتمكينها ووصولها للعديد من المناصب القيادية ومناصب اتخاذ القرار.