عضو «التنسيقية» توضح أهداف مبادرة منتدى شباب العالم (فيديو)

تحدثت ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهداف مبادرة منتدى شباب العالم لإحياء السلام من أجل الإنسانية، موضحة أن المبادرة تأتي استكمالا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز السلام وحل النزاع ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المبادرة تحاول جمع جهود الدولة والشباب لتعزيز السلام وتوجيهها لدعم ضحايا الحرب

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافتها مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، إن المبادرة تحاول جمع جهود الدولة والشباب لتعزيز السلام وتوجيهها لدعم ضحايا الحرب في غزة، دون النظر لعرق أو جنس أو لون لا سيما مع غياب دور المؤسسات الدولية عن المشهد وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحالات الحرب.

وأعلنت إدارة المنتدى إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، ودعت كل نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا، للمشاركة بالمبادرة.

وتأتي المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم