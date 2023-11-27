الأمم المتحدة: توزيع أكثر من ألف طن مواد غذائية على 4 ملاجئ في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن قوافل الإغاثة وصلت إلى المناطق الواقعة شمال غزة، وشاركت الهلال الأحمر الفلسطيني بتوزيع أكثر من ألف طن من المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على أربعة ملاجئ تابعة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا شمال غزة، وتوزيع الخيام والمياه على مواقع مختلفة بشمال غزة.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنه جرى توصيل 164 طنًا من الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي في غزة، ورغم خضوعها لتفتيش دقيق من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها تمكنت من الاستمرار نحو الشمال.

توزيع دون توقف

وأوضحت الأمم المتحدة أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، جرى توزيع مواد الإغاثة جنوب غزة بشكل سريع دون توقف، ففي جنوب غزة يوجد أغلب النازحين ويصل عددهم إلى مليون و700 ألف فلسطيني.

وبحسب ما ذكرته الأمم المتحدة أمام محطة للتعبئة في خان يونس تمتد لمسافة تقدر بكيلومترين حيث ينتظر الناس طيلة الليل. وأفيد بأن الناس يحرقون الأبواب وإطارات النوافذ لاستخدام الخشب للوقود.