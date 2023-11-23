الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 3 منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قصفا للاحتلال الإسرائيلي استهدف 3 منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت قد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن ارتقاء 14854 شهيداً، إضافة إلى نحو 36 ألف مصاب.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصاً من «قلقيلية» شمال غرب الضفة الغربية، خلال الساعات القليلة الماضية، و4 آخرين، بينهم 3 من الأسرى المحررين والرابعة زوجة إحدى الأسرى من محافظة «طوباس»، الواقعة شمال شرق الضفة، كما جرى اعتقال تسعة من «نابلس»، في شمال الضفة، وخمسة آخرين من مدينة ومخيم «جنين».