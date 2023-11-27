تسليم الدفعة 118 من قروض مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

سلّم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين الدفعة 118 من قروض مشروعات شباب الخريجين بنطاق المدينة في محافظة الدقهلية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعًا لهم على العمل الحر.

تسليم الدفعة 118 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وقال أحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، في بيان، إنه تم تسليم الدفعة 118 من قروض مشروعات شباب الخريجين بناءً على التقرير الذي تم عرضه من قِبل لمياء عوض، مدير إدارة شباب الخريجين برئاسة المركز.

وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للشباب والفتيات بنطاق مركز ومدينة السنبلاوين لإنشاء المشروعات 8 ملايين و503 آلاف جنيه، وذلك لـ660 شاب وفتاة لإنشاء مشروعات صناعية وتجارية وحرفية ومهنية وخدمية.

قروض حسنة بدون فوائد ومصاريف

وأوضح رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أن هذه القروض حسنة وبدون فوائد أو مصاريف إدارية، وتصل مدة السداد إلى 40 شهرًا غير فترة السماح 3 شهور.

ووجه أحمد عبد العظيم، بتقديم كل التسهيلات اللازمة في ضوء التعليمات والتوجيهات لتوفير أكبر قدر ممكن لخلق فرص عمل للشباب والفتيات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.