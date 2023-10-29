تسليم الدفعة 115 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

أعلن محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، تسليم الدفعة 177 من جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة والتي توافق الدفعة 115 بحي غرب، وجاء ذلك بناء على التقرير الذي عرضته سعاد ذكي مدير إدارة شباب الخريجين بحي غرب.

تسليم قروض لمشروعات الشباب بالدقهلية

وأشار الدمرداش في بيان، إلى أن تسليم القروض للشباب جاء في إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

ويوجد عدة شروط من أجل الحصول على قرض من صندوق شباب الخريجين بدون أي فوائد:

- وجود بطاقة ضريبية

- عقد إيجار

- سجل تجاري

- ضامن له دخل

- صورة المؤهل الدراسي

- صورة الموقف من التجنيد للذكر

- كعب عمل

- والقرض من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه

وفي سياق متصل أكدت محافظة الدقهلية، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكدت أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأوضحت محافظة الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحة القروض بدون فوائد، مما يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.