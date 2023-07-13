900 ألف جنيه.. صرف الدفعة 176 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

وافقت محافظة الدقهلية على صرف الدفعة 176 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يونيو 2023، بإجمالي 900 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة يوافق على صرف الدفعة 176من قروض مشروعات شباب الخريجين، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن 116.7 مليون جنيه.

صرف قروض للمشروعات الصغيرة بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية أن صرف القروض جاء فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

عدد المستخدمين من الدفعة الجديدة للقروض بالدقهلية

وأضافت أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة لصرف القروض هم 27 شابا وفتاة 11 من الذكور، و16 من الإناث، لإقامة مشروعاتهم الصغيرة في محافظة الدقهلية، لهدف الاهتمام بهم.

وأضافت أنه بعد صرف الدفعة يصبح يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 116.7مليون جنيه استفاد منها 13069 شاب وفتاة 6219ذكور - 6850 إناث.