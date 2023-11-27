ختام برنامج تدريب أعضاء الوفد المصري الرسمي المشارك في «COP28»

اختتم البرنامج التدريبي لأعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ «EGYouth4Climate» التسعة، والمقررة مشاركتهم غير المسبوقة كأعضاء الوفد المصر الرسمي في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP28» المزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، بمدينة دبي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر «COP27»، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة.

3 مستويات للبرنامج التدريبي

أكدت وزارة الشباب، في بيان، اليوم، أن البرنامج التدريبي الذي جرى إعداده بشكل مشترك عبر وزارات الشباب والرياضة والخارجية والبيئة وبدعم منظمة الأمم المتحدة، في مصر، واستمر لمدة شهرين، ينقسم إلى 3 مستويات، الأول برنامج التدريب على القيادة وإعداد السياسات وتصميم المبادرات ورؤية مصر 2030، والثاني تضمن تدريباً عقده المكتب الإقليمي لـ«يونيسيف» وتضمن استعراض برامج المفاوضين الشباب في ملف التغير المناخي ودورهم في هذا الملف، والمستوى الثالث جرى تقديمه عبر رئاسة مؤتمر «COP27» بوزارة الخارجية.

برنامج تدريب المندوبين المصريين

أضاف البيان، أن الاستعدادات تأتي ضمن برنامج تدريب المندوبين المصريين على المفاوضات، وتضمن كل الجوانب الفنية بعمل المؤتمر واتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، إذ شارك الشباب التسعة في التدريب الذي استمر لمدة ثلاث أيام كممثلين لوزارة الشباب والرياضة برئاسة مصطفى عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية، الذي قام بتقديم جلسة حول الشباب في العمل المناخي وإنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في ملف الشباب بالبرنامج التدريبي.

اللجنة الوطنية للشباب والمناخ

أوضحت وزارة الشباب أن اللجنة الوطنية للشباب والمناخ «EGYouth4Climate» مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27.

تهدف المبادرة لدعم الشباب في الاستماع إلى أصواتهم في قضايا المناخ، وتتألف اللجنة من الشباب الذين يجري دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وجرى اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة.

تعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، وتعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.