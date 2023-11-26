جوائز للفائزين بمشروع تنمية النشء بـ«الشباب والرياضة» في الشرقية

يواصل القائمون على مشروع تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية تنفيذ الفعاليات واللقاءات التنافسية لفرق الهوايات والعروض الرياضية في مراكز الشباب بأنحاء المحافظة.

منح جوائز للطلائع المميزة

واستضاف مركز شباب سعدون بإدارة شباب بلبيس شرق ضمن خطة الرياضة لتنمية النشىء للعام 2024، وتم الانتهاء من فعاليات اللقاء التنافسي التقييمي لفرق العروض الرياضية بمركز الشباب وكان قد شارك 30 من الطلائع فيما تم منح الجوائز للمميزين.

أهداف المشروع

يستهدف مشروع تنمية الناشئين تطبيق الأنشطة الرياضية وتحفيز الصغار على زيارة مراكز الشباب وحب احتراف وممارسة الرياضة في الألعاب المتاحة حسب رغبة الناشيء.

وتتعد المشروعات التابعة لمديرية الشباب والرياضة منها مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، مشروع الرواق الأزهري، مشروع تربية النشىء، مشروع ألف بنت ألف حلم، وهي مشاريع تسعى الدولة من خلال تبني وزارة الشباب والرياضة إياها لرفع مستوى فكر وثقافة الأطفال والشباب والنهوض بالمجتمع واستغلال طاقاتهم.

ويتجول القائمون في مراكز الشباب والرياضة المتفرقة بمراكز ومدن محافظة الشرقية في المراكز الشبابية.