جولة لمحافظ الشرقية لتفقد المستشفيات والمدارس.. لا للدروس الخصوصية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لقرية سنهوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد مستشفى سنهوت التخصصي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات الصباحية المقررة لهم، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية

تفقد المحافظ قسم الحضانات بالمستشفى والذي يضم 11 حضانة واطمأن على الحالة الصحية للأطفال المبتسرين ، وكذلك وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 9 ماكينات والتقى بالمرضى وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم , مشدداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

كما حرص المحافظ على تفقد صيدلية المستشفى، وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مؤكدًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة الدكتور كامل دياب الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية واطلع على سجل الحضور والانصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد محافظ الشرقية مديرة إدارة المدرسة بضرورة انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي ، مشدداً على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمراقبة وغلق مراكز الدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية بالقرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن للحفاظ على مصلحة الطلاب وضمان انتظامهم بالمدرسة .

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واستمع لشرح معلمي المدرسة مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب، كما أدار المحافظ حواراً هادئاً مع طلاب وطالبات المدرسة وطالبهم بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

وتفقد محافظ الشرقية شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، حيث تلاحظ قيام أحد أصحاب السيارات المملوكة لإحدى شركات تجميع القمامة بإلقاء القمامة والمخلفات على جسر مصرف سنهوت مما يترتب عليه انبعاث روائح كريهة وانتشار الأمراض والاوبئة ، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز بالتحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها والبدء فوراً في رفع المخلفات وتجميل المنطقة حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.