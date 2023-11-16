حملة للتبرع بالدم والمال لإغاثة غزة في قرية سنهوت بالشرقية

اجتمع أهالي قرية سنهوت بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية على قلب رجل واحد تضامنًا ودعمًا لأهالي فلسطين، تحت شعار إغاثة غزة بعد الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

التعاون مع بنك دم الأحرار لتجميع أكياس الدم

قال وائل مقلد من أهالي قرية سنهوت في حديث خاص لـ«الوطن»، إن الأهالي تضامنوا لنصرة ودعم أهالي غزة تحت مظلة التحالف الوطني، لافتًا إلى بدء التبرع بالدم بالتنسيق مع بنك دم الأحرار بالزقازيق.

تعاون أهل القرية مع التحالف الوطني

وأضاف مقلد أنه جرى فتح باب التبرعات النقدية والعينية مع أهالي القرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلة في جمعية صناع الحياة مثل البطاطين، المواد الغذائية والملابس والنقود، مشيرا إلى توثيق التبرعات بإيصالات رسمية لحفظ الحقوق.

تبرعات بالدم و100 ألف جنيه

وتابع مقلد انه تم جمع 75 كيس دم، بالإضافة إلى جمع تبرعات نقدية من الأهالي بدأت بمبلغ 38 ألف جنيه وتضاعفت إلى أن تخطت 100ألف جنيه، بالإضافة إلى التبرعات العينية والمستلزمات الطبية والأدوية.

مصر كتف بكتف مع العرب

واختتم وائل مقلد أن الاهالي جميعهم شاركوا سواء رجل، شيخ أو طفل أو امرأة من أهل القرية تضامنًا وحبا لأهل غزة، مؤكدا الاستمرار في الدعم حتى يكتب الله نصرا مبينا لأهل غزة، معلقا: «مصر دايما واقفة كتف بكتف للددول الأخوة العرب وهنفضل يد واحدة».