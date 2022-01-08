وكيل صحة الشرقية يعاين مبنى سنهوت لمتابعة نقل خدمات الرعاية الأولية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمعاينة مبنى خاص بأحد ممثلي المجتمع المدني، والذي تم التبرع به للصحة لنقل مركز طب أسرة سنهوت به، لتقديم خدمات الرعاية الأولية وخدمات إضافية.

ويتكون المبنى من دورين على مساحة 360م تقريباً، وذلك بديلاً عن المكان الحالي للمركز والكائن بالوحدة المحلية بالقرية، ورافق وكيل الوزارة، مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، والمهندس حمادة دياب المتبرع بالمبنى، وممثلي المجتمع المدني.

توفير الأجهزة اللازمة وتجهيز عيادة للجلدية

تفقد وكيل وزارة الصحة الأماكن المختلفة وكافة الغرف بالمبنى، وتجهيز عيادة للأسنان وتركيب وحدة أسنان متكاملة مع توفير الآلات اللازمة للعمل، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجهيز وفرش باقي الغرف، وتوفير الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة وتجهيز عيادة للجلدية ودعمها بجهاز ليزر، لتقديم الخدمات الطبية لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل.

وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بمتابعة أعمال الفرش والتجهيز وسرعة نقل المركز وتشغيله خلال أيام لتقديم الخدمات الطبية المختلفة ودخولها الخدمة لصالح المرضى والمواطنين بقرية سنهوت والقرى المحيطة بها.

الالتزام بمعايير الجودة

جاء ذلك بعد زيارة سابقة لوكيل وزارة الصحة في الشرقية لمعاينة المبنى وعمل دراسة شاملة له من خلال مديري إدارات التخطيط والدعم الفني والرعاية الأساسية بالمديرية، لعمل التعديلات اللازمة بالمبنى، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى واشتراطات مباني الرعاية الأولية، وبعد الحصول على تقارير من مجلس المدينة بسلامة وصلاحية المبني لتشغيله مركز طبي يقدم الخدمة الطبية الأولية لأكثر من 30 ألف نسمة بالقرية والقرى المحيطة بها.