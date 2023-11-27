حملة «مواطن» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في هولندا

نظمت حملة مواطن لدعم مصر، بهولندا مؤتمرًا كبيرًا لحث المواطنين المصريين المقيمين هناك، على المشاركة في العملية الانتخابية ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقالت سحر رمزي منسق حملة مواطن لدعم مصر في هولندا، إنه كان هناك تجاوب كبير من أعضاء الجالية المصرية في أمستردام، بالإضافة إلى تلبية العديد من رموز العمل المصري العام في الخارج، وإعلاميين من مصر، إلى الدعوة التي وجهها لهم المهندس أشرف غالي رئيس المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا، ومنسق حملة مواطن.

حملة «مواطن لدعم مصر» بهولندا

وأضافت «رمزي» أنّ نجاح المؤتمر جاء فوق كل التوقعات، ما يدل على حرص كبير من أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري.