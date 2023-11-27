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انطلاق البرنامج الثقافي الرابع للأئمة والواعظات في أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
01:56 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج الثقافي الرابع لوزارة الأوقاف للأئمة والواعظات تحت عنوان «ترسيخ قيم المواطنة» بقاعة الإمام الأكبر أحمد الطيب بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط.

الفعاليات التثقيفية 

وأعرب عبدالمحسن وهبة، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، عن سعادته باستضافة تلك الفاعليات التثقيفية البنائة، فحب الوطن من الإيمان وترسيخها فى النفوس يؤدي إلى حب الوطن والدفاع عنه والذي علمنا حب الأوطان هو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجميع فى الوطن متساوون فى الحقوق والواجبات دون تمييز أو عنصرية.

عقد ندوات 

وفى كلمته نقل فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للسادة الحضور، مثمنا جهود وزارة الأوقاف بالتعاون مع جامعة الأزهر فى تطوير وتثقيف السادة الأئمة والواعظات فى شتى المجالات، سواء الشرعية أو اللغوية من خلال عقد تلك الندوات، وهو ما ينعكس بالإيجاب فى صقل شخصية الأئمة والواعظات.

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