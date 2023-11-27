جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب أجهزة اختبار وقياس إلكترونية

أحبط رجال الجمارك في مطار أسيوط الدولي، برئاسة وليد حسنى عبدالباقي، محاولة تهريب عدد من أجهزة الاختبار والقياس المحمولة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 الوزن والكيل والقياس والقانون 203 لسنة 2020، الخاص بتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الأستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واشتبه محمود محمد حسن، رئيس القسم، في الراكب «ح. خ» خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وذلك في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط طيران إير كايرو رقم SM446 القادمة من مدينة أبها.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى خالد مأمور الفحص، ومحمود خليفة، رئيس القسم تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي، مدير إدارة الفحص، تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب.

وكلف وليد حسني عبد الباقي، مدير الإدارة بتفتيش حقائب الراكب بحضور أحمد المراغي أمن جمركي، وتبين وجود 30 وحدة جهاز اختبار وقياس محمولة Digilent Analog Discovery 3 يشتمل على راسم الذبذبات الرقمي ومحلل منطقي.

تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة

وقرر مدير جمارك الأقصر، محمد متولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنه 2023 وحرره محمود محمد حسن.