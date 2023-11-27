تسليم 50 سماعة طبية لدعم ذوي الهمم في قرى ونجوع المنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، جمعية الأورمان، في تسليم 50 سماعة طبية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، وذلك تنفيذًاً لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.

النهوض بالأسر الأكثر احتياجا

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وفى اطار متصل أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

دعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في المنيا

وأشار «شعبان» إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى المنيا وفى المناطق الأكثر احتياجاً، خاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

مضيفًا أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15.700جهازتعويضي و6000 سماعه طبية.