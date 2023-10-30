جمعية الأورمان: تسليم 2950 مشروعا تنمويا للمستحقين في المنوفية

سلمت جمعية الأورمان في المنوفية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، 2950 مشروعا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، منذ بدء عمل الجمعية الى الآن.

مشاريع التمكين الاقتصادي في المنوفية

وأكدت مديرية التضامن بالمنوفية، أن مشاريع التمكين الإقتصادي، تعمل على الحد من البطالة، وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مشددة على توفير سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنوفية، التي تذلل العقبات كافة أمام عمل الجمعية، مضيفا أن الجمعية تجري مسحا اجتماعيا للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، مؤكدا أنه تنفذ بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنوفية، تعمل على إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج اليتيمات.