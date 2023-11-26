مراكز المنيا تستجيب لشكاوى المواطنين وتواصل جهودها لتحسين الخدمات

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

أعمال إصلاح ورد الشيء لأصله

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تم فحص شكاوى المواطنين، والتي أفادت بوجود كسر بخط الصرف الصحي قطر (900 مم) الخاص بمحطة رفع رقم 5 بـ«حي غرب المدينة»، إذ تجرى أعمال الاصلاح ورد الشيء لأصله بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

وفي ذات السياق، قال عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، انه تم الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها شكوى بـ«مدرسة عزبة الريدي» بخصوص انتشار الباعة الجائلين أمام المدرسة، وشكوى أخرى تفيد بوجود غرفة صرف صحي غطاء بـ«شارع الحرية» وجرى حل إزالة أسباب الشكوى وتركيب غطاء حفاظاً على سلامة المواطنين.

كسح خزانات المنازل بالشارع

وفي مركز ومدينه مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إنه جرى استجابة فورية لشكوى المواطنين بـ«قرية منبال» بارتفاع منسوب المياه إذ جرى سحب وكسح المياه من شارع وليد موسى بالقرية باستخدام معدات الوحدة المحلية إلى جانب كسح خزانات المنازل بالشارع.