محمد صلاح يتواصل مع مئات المشجعين دون علمهم.. هل كنت واحدا منهم؟

أن تتواصل مع نجمك المفضل قد يكون أمرا صعب التحقيق، أما أن تخوض معه مباراة كاملة دون علمك فهو دربٌ من الخيال، جعله محمد صلاح حقيقة على أرض الواقع بالتواصل مع مئات الجماهير بشكل دائم، دون علم منهم، فكيف فعل ذلك؟

كيف يتواصل محمد صلاح مع مئات المشجعين دون علمهم؟

حياة محمد صلاح لا تقتصر فقط على كرة القدم، إذ يملك الفرعون المصري مجموعة من الهوايات المختلفة، أبرزها لعبة الشطرنج، إذ يتمتع بقدرة استثنائية على تحليل الحركات والتخطيط الاستراتيجي والتحدي العقلي الذي توفره هذه اللعبة، إلى جانب كونها تنمي عملية التركيز واتخاذ القرارات السريعة والذكية في الوقت ذاته عن لاعبي كرة القدم، بحسب «سكاي نيوز».

عكس الجميع، محمد صلاح قرر اقتحام عالم الشطرنج عبر الإنترنت دون وضع أسماء مختلفة للتمويه عن شخصيته الحقيقة، مثل أي شخص مشهور يرغب في ممارسة هواياته بشكل طبيعي دون مضايقات من المعجبين، لذلك قرر ممارسة اللعبة باسمه، ومشاركة عدد كبير من مشجعيه دون علمهم بأنهم يواجهون أحد أفضل اللاعبين في العالم.

رد فعل المشجعين على لعب محمد صلاح معهم

«لا يصدقون أنني ألعب برفقتهم باسمي الحقيقي»، هكذا عبّر محمد صلاح عن رد فعل الجمهور حين يعرفون أنه يلعب معهم، لأنه يستخدم اسمه الحقيقي، وبعض الأشخاص يوجهون له الأسئلة حول إذا كان هو الفرعون المصري، أم حساب مستعار يحمل اسمه، وعند الإجابة بأنه لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، يتم تكذيبه لذلك يواصل اللعب والتواصل مع مشجعيه في مباريات شطرنج عدة دون إخبارهم بأنهم يواجهون لاعبهم المفضل.

يبدو أن محمد صلاح مهتم بلعبة الشطرنج بشكل كبير، ما ظهر جليًا في الصور التي نشرها، إذ يظهر دائمًا أنه يستمتع بوقته في ممارسة هذه اللعبة سواء مع ابنته الكبرى أو مع أصدقائه.

من المثير رؤية لاعب مشهور مثل محمد صلاح يشارك في نشاطات خارج مجال كرة القدم ويمضي وقتًا ممتعاً مع عائلته وأصدقائه في لعبة الشطرنج، وقد يمثل ذلك نوعًا جديدًا من التحدي بالنسبة للفرعون المصري.